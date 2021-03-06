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: Kısıtlamalar geri gelir mi? Uzman isimden uyarısı

haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. İl İl koronavirüs vaka haritasına göre; en çok vaka artışı Samsun'da görülürken, İstanbul, İzmir ve Ankara'da da rakamlar tedirgin edici boyuta ulaştı. Peki bu veriler ne anlama geliyor? "Yerinde karar" dönemiyle birlikte kaldırılan kısıtlamalar geri gelir mi? Vaka sayısının artmasında mutasyonlu virüsün etkisi nedir? Tüm bu sorulara Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener A Haber canlı yayınında yanıt verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.3.2021 19:53 Son Güncelleme: 6.3.2021 19:55 ABONE OL
Son dakika: Kısıtlamalar geri gelir mi? Uzman isimden mutant virüs uyarısı

Son dakika haberi... 25 Şubat-5 Mart il il koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Vaka haritasına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde büyük artış gözlemlendi. Peki vakaların artmasıyla birlikte kaldırılan kısıtlamalar geri gelir mi? Vaka sayısının artmasında mutasyonlu virüsün etkisi nedir? A Haber ekranlarına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, merak edilen bu sorulara yanıt verdi.

SON DAKİKA: KISITLAMALAR GERİ GELİR Mİ?

Verilere genel olarak bakıldığında iyiye doğru bir gidiş olmadığını ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, "Sarı ile turuncuların hızlı bir şekilde kırmızıya kayma riski var. Bu illeri ekstra değerlendirmek lazım." dedi. "Kısıtlamalar geri gelir mi?" sorusuna da yanıt veren Şener, bu sonuçların riskli olduğunu ifade etti ve kaldırılan kısıtlamaların kaldırılabileceği sinyalini verdiğini söyledi.

ÇİFT MASKE VE MUTANT VİRÜS UYARISI

İngiltere mutantının yüzde 30-40 oranında daha fazla bulaştırıcı olduğunu hatırlatan Şener, virüsten korunma kurallarının ise değişmediğini halen maske, mesafe ve hijyenin önemini koruduğunu söyledi. Şener, özellikle kapalı alanda çift maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

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Son dakika: Kısıtlamalar geri gelir mi? Uzman isimden mutant virüs uyarısı
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