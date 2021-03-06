Son dakika: Kısıtlamalar geri gelir mi? Uzman isimden mutant virüs uyarısı

SON DAKİKA: KISITLAMALAR GERİ GELİR Mİ?

Verilere genel olarak bakıldığında iyiye doğru bir gidiş olmadığını ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, "Sarı ile turuncuların hızlı bir şekilde kırmızıya kayma riski var. Bu illeri ekstra değerlendirmek lazım." dedi. "Kısıtlamalar geri gelir mi?" sorusuna da yanıt veren Şener, bu sonuçların riskli olduğunu ifade etti ve kaldırılan kısıtlamaların kaldırılabileceği sinyalini verdiğini söyledi.