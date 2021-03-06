Son dakika: Osman Erbaş Paşa'yı halı sahada sakatlayan şehidin oğlu anlattı: Beni her gördüğünde bu espriyi yapardı...

Diyarbakır'da, 2017'de amcası Kıvanç Doğan'ı şehit veren Osman Aşkın Doğan ise Korgeneral Osman Erbaş ile birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Askeri personel olmak için müracaat ettiğimde çok yardımcı olmuştu. Vatanseverliğini bize de aşılamaya çalışıyordu. Üzüntülüyüm" diye konuştu.

Elazığ Anadolu Şehit Aileleri Onursal Başkanı Mehmet Nuri Öz de "Osman Erbaş paşamızın ülke için büyük kayıp olduğuna inanıyorum. Kendisine ricamız olduğu zaman kırmadılar. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Nur içinde yatsınlar" dedi.