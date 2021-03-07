CHP, haftanın yalanlarında birinciliği kimseye kaptırmadı!

Halk TV'nin; Eyüp Belediyesi'ni hedef alan haberi ile Harun Ç. adlı kişinin kendisine karakolda elektrik verildiğine yönelik iddialarının gerçek dışı olduğu da sosyal medyada yeniden gündeme getirildi.

İŞTE HAFTANIN 5 BÜYÜK YALANI

YALAN-1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin firması Sinovac'ın Türkiye'ye 1 milyon doz aşıyı bedelsiz gönderdiğini, ancak bu aşıların Devlet Malzeme Ofisine 12 milyon dolara fatura edildiğini iddia etti.

GERÇEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'le bedelsiz aşı anlaşması yapılmadığını ve anlaşılan bedellerin dışında bir ödeme yapılmadığını açıklayarak, Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yalanladı.

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Özlem Gürses'in sunduğu Halk TV'deki haberde "Kanser hastası olduğu iddia edilen bir kadın yardım için başvurduğu Eyüp Sultan Belediyesi'nde, kendisine Önce AKP üyesi ol!" denildiğini öne sürdü.

GERÇEK

Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken söz konusu kadına 2 yıldır düzenli 2 öğün yemek yardımı yaptığını söyledi. Bir tas çorbanın parti üyeliği pazarlığı konusu yapılamayacağını açıkladı. Halk TV sunucusu Özlem Gürses yalan haber yaptığını itiraf etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı'nın yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başladığını öne sürdü.

GERÇEK

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Divanhane'de yapılanın yıkım değil rekonstrüksiyon (yeniden yapım) olduğunu açıkladı.

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Çıplak aramaya ilişkin konuşan CHP eski Milletvekili Eren Erdem, kendisiyle birlikte Can Dündar ve Tuncay Özkan'ın da çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi.

GERÇEK

FETÖ firarisi Can Dündar, Eren Erdemin kendisine yönelttiği çıplak aranma iddiasını reddetti, "Ben yaşamadım" diyerek Eren Erdem'i yalanladı.

YALAN-5

Kendisini maske takması konusunda uyaran polislerle tartıştıktan sonra gözaltına alınan Harun Ç., "3-5 kişilerdi, kafama defalarca vurdular, elektrik verdiler" diyerek işkenceye maruz kaldığını iddia etti, polislerden şikayetçi oldu.

GERÇEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan karakol görüntülerinde Harun Ç.'nin demir kapı ve parmaklıklara defalarca kafa attığı görüldü.