Kadınların el emeği Galata Pazarı’nda

Beyoğlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Galata Pazarı'nı açtı. Pazarda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen onlarca kadının el emeği ürünleri satışa sunuldu."Beyoğlu kadın emeğinin yanında" sloganıyla Galata Kulesi Meydanı'nda kurulan pazarda, girişimci kadınlar, el emeği ürünlerini kendileri için ayrılan stantlarda satışa sundu. Açılışa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Rabia İlhan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin eşi Amine Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.Galata Pazarı'nın açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kadın emeğini öne çıkaran Türkiye'nin farklı bölgelerinden Anadolu'nun ruhunu yansıtan ürünleri tarihi Galata Kulesi'nin meydanında İstanbullularla paylaşmak istedik" ifadelerini kullandı.AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan da "Kadın zarafetin, merhametin, şefkatin, özverinin timsalidir. Her kadın, el emeğini döktüğü ürünlere bu duygularını nakış nakış işleyerek ortaya çıkarır" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ise "Kadınların üretkenlikleri devam ettiği sürece çocuklarına ve gelecek nesillere umut olmaya devam edecekledir" diye konuştu. Galata Pazarı, cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.