65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, saatleri kaçta başlıyor? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayımlayarak detayları kamuoyuna açıkladı.

İSTANBUL'DA 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılırken kısıtlamanın kaldırıldığı iller de duyuruldu. Bu son dakika haberinin ardından hafta sonu ve hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri konusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi: