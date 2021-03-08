Alkışlar beyaz melekler için

Türkiye'deki 1 milyon 177 bin sağlık çalışanının yüzde 57.6'sı kadın. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de dünyada sağlık sektöründeki her 10 kişiden 7'si kadın. SABAH, pandemi sürecinde yakınlarından uzak kalan, hatta kaybettiği bazı yakınlarının acısını yaşarken inatla başka canlar kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarının Kadınlar Günü'nü kutladı, duygularını dinledi.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve adı acil durum hastanesine verilen Prof. Dr. Feriha Öz'ün gelini, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pataloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşim Büge Öz:
Kadınlar bu toplumun temel direği. Annemin adı da burada ölümsüzleşti ve tüm sağlıkçıların koruyucu meleği oldu. (Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri)
Merve Altınkaya:
Tulumlara, koruyucu kıyafetlere inat, iyi günlerin geleceği umuduyla makyajımı yaptım. Bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz.
Arin Kendirli:
Biz kadınlar olarak bu karanlık günlerde bulunduğumuz alanı güzelleştirmeye çalıştık. Tulumlarım içine çiçekler, kalpler çizdik. Tüm zorluklara rağmen kadın sağlık çalışanları olarak güçlü kaldık. Hastalarımıza umut olduk.
Hanife Damla Karabulut:
Kadınların bütünleştirici bir ruhu var. Burada insan hayatına dokunuyoruz. Kadınların fiziksel ve psikolojik olarak daha az şiddet gördüğü bir yıl olsun.
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Selcen Uçar:
Salgında ev kadınları, bizlere ev yemekleri yaptı. Yüreğe dokunan hikayeler yaşadık. Birlik duygusunu gösterdik. Kovid'in korkutuculuğunu şefkat ve merhamet ile yendik.
Pandemi servisi hemşiresi Elvan Senem Doruk:
3.5 yaşındaki oğlumdan ayrı kaldım. Kovid geçirdim, atlattım. Hep anne şefkatiyle yaklaştık hastalarımıza.
Yoğun bakım hemşiresi Beyza Kahveci:
Kadın olunca herşeye empatiyle, şefkatle bakıyorsunuz. Kimi gün hastalarımızın kızı, kimi gün kardeşi olduk. Ellerini tuttuk. Acılarını paylaştık. Kadın olmak bu yıl çok özeldi. (İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi sorumlu hemşireleri)
Cemile Sarımehmetoğlu:
Koronavirüsü yendim. Kadın olmak çok değerli. Hastalara şefkatle baktık.
Gaye Gündoğdu Coşar:
Koronavirüsle mücadelede 2 yaşındaki evladıma hasret kaldım. Tek tesellim hastalarımızın bizi 'beyaz melekler ' olarak sevmesi..
'AK PARTİ'NİN MÜCADELESİYLE ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ'
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam:
5.5 milyon üye ile dünyanın en büyük kadın örgütlenmesiyiz. Partimizin kadına yönelik ayrımcılığa karşı 19 yıllık mücadelesinde önemli kazanımlar elde edildi.
SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN BAŞLADI 500 KOYUN VE KEÇİ SAHİBİ OLDU
GÜLÇİN Sakaroğlu 15'inde çocuk gelin, 16'sında anne oldu. Eşini kaybeden Sakaroğlu yalnızlıktan sıkılınca kredi çekip Gaziantep'te hayvancılığa başladı. Şimdi 500'den fazla koyun ve keçi sahibi.
GÜNDÜZ HALKIN BAŞKANI AKŞAM EVİNİN SULTANI
BİLECİK Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, doğduğu ve yokluk içinde bir çocukluk geçirdiği ilçenin belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyor. İlçede kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapan bekar Tekin akşam da eviyle ilgileniyor.