Alkışlar beyaz melekler için

Türkiye'deki 1 milyon 177 bin sağlık çalışanının yüzde 57.6'sı kadın. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de dünyada sağlık sektöründeki her 10 kişiden 7'si kadın. SABAH, pandemi sürecinde yakınlarından uzak kalan, hatta kaybettiği bazı yakınlarının acısını yaşarken inatla başka canlar kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarının Kadınlar Günü'nü kutladı, duygularını dinledi.Kadınlar bu toplumun temel direği. Annemin adı da burada ölümsüzleşti ve tüm sağlıkçıların koruyucu meleği oldu.Tulumlara, koruyucu kıyafetlere inat, iyi günlerin geleceği umuduyla makyajımı yaptım. Bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz.Biz kadınlar olarak bu karanlık günlerde bulunduğumuz alanı güzelleştirmeye çalıştık. Tulumlarım içine çiçekler, kalpler çizdik. Tüm zorluklara rağmen kadın sağlık çalışanları olarak güçlü kaldık. Hastalarımıza umut olduk.Kadınların bütünleştirici bir ruhu var. Burada insan hayatına dokunuyoruz. Kadınların fiziksel ve psikolojik olarak daha az şiddet gördüğü bir yıl olsun.Salgında ev kadınları, bizlere ev yemekleri yaptı. Yüreğe dokunan hikayeler yaşadık. Birlik duygusunu gösterdik. Kovid'in korkutuculuğunu şefkat ve merhamet ile yendik.3.5 yaşındaki oğlumdan ayrı kaldım. Kovid geçirdim, atlattım. Hep anne şefkatiyle yaklaştık hastalarımıza.Kadın olunca herşeye empatiyle, şefkatle bakıyorsunuz. Kimi gün hastalarımızın kızı, kimi gün kardeşi olduk. Ellerini tuttuk. Acılarını paylaştık. Kadın olmak bu yıl çok özeldi.Koronavirüsü yendim. Kadın olmak çok değerli. Hastalara şefkatle baktık.Koronavirüsle mücadelede 2 yaşındaki evladıma hasret kaldım. Tek tesellim hastalarımızın bizi 'beyaz melekler ' olarak sevmesi..5.5 milyon üye ile dünyanın en büyük kadın örgütlenmesiyiz. Partimizin kadına yönelik ayrımcılığa karşı 19 yıllık mücadelesinde önemli kazanımlar elde edildi.GÜLÇİN Sakaroğlu 15'inde çocuk gelin, 16'sında anne oldu. Eşini kaybeden Sakaroğlu yalnızlıktan sıkılınca kredi çekip Gaziantep'te hayvancılığa başladı. Şimdi 500'den fazla koyun ve keçi sahibi.BİLECİK Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, doğduğu ve yokluk içinde bir çocukluk geçirdiği ilçenin belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyor. İlçede kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapan bekar Tekin akşam da eviyle ilgileniyor.