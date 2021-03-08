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Başkan Erdoğan'dan Mesajı

Başkan dolayısıyla sosyal medya platformu 'dan bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, " Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 11:55 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
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