Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" dedi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.