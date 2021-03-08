Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" dedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.