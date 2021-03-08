İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 3 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

İstanbul'da Ocak ve Şubat ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı kritik seviyede olan baraj doluluk oranını artırdı. Mart ayında da devam eden yağışlar su seviyesini her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre bugün içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 59.93 olarak ölçüldü. Paylaşılan verilere göre 22 Şubat'ta 51.33 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde ise yüzde 8.6'lık artış gösterdi.

İstanbul'un en önemli barajlarından olan Ömerli Barajında su seviyesi yüzde 70'i geçerken Terkos barajı ise yüzde 56'ya yaklaştı.

Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Ömerli 72.78, Pabuçdere 42.02, Sazlıdere 32.02, Büyükçekmece 60.60, Alibey 58.29, Terkos 55.69, Kazandere 61.25, Elmalı 67.23, Darlık 69.16 ve Istrancalar 68.93 olarak kaydedildi.