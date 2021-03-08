Milli füze ile tam isabet

Türkiye, savunma sanayiinde hergeçen gün çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Son olarak ), Türk savunma sanayii üreticisi Roketsan tarafından üretilen lazer güdümlü akıllı mühimmatn füze serisinin C sekmenti olarak bileen MAM- L (Mikro Akıllı Mühimmat) füzesi Doğu Akdeniz'de başarı ile hedefini vurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda, Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan (SİHA) MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığını ve hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 SİHA'dan milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı.Atış 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 Helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi" denildi. Açıklamada menzil bilgisi verilmezken, daha önce söz konusu füzelerin 8 kilometre menzile sahip olduğu, Ataletsel Seyrüsefer Sistemi/Global Konumlandırma Sistemi Seçeneği ile 14 kilometre menzile kadar çıkabildiği biliniyordu.