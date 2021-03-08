Nevşehir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Parkı açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Parkı yapıldı. Parkın açılışı ve fidan dikim etkinliğine Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Savran katıldı.

Park içerisine protokol üyeleriyle birlikte kadınlar fidan dikti.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Savran, tüm kadınların gününü kutladı.

Kadına şiddetin son bulmasını dileyen Başkan Savran, "Biz her vesileyle şehrimizi ağaçlandırıyoruz. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hem park hem de ağaçlandırma çalışması yaptık. Bugün kadınlarımızla birlikte ağaçlarımızı diktik. Bundan sonraki süreçte de mümkün olduğu kadar şehrimizi ağaçlandıracağız." dedi.

Başkan Savran, mahalledeki kadınların istek ve taleplerini de dinledi.