Sakarya Büyükşehir’den SEKAY atağı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bölgenin en kapsamlı çevre projesi olan SEKAY'ı ziyaret etti. Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa edilen ve yüzde 90 oranında tamamlanan projede devam eden çalışmalara ilişkin SEKAY A.Ş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Nergiz ve Tesis Müdürü Nuri Şerifoğlu'ndan bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce, projenin Sakarya'nın enerjisine enerji katacağını, sürdürülebilir çevre anlayışına büyük katkılar sunacağını ve 'Sıfır Atık' iddiasında şehri öne çıkaracağını söyledi.

Başkan Ekrem Yüce, SEKAY'ın tamamlanmasıyla Sakarya'da değerlendirilmeyen atık kalmayacağının altını çizdi. Yüce, "Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi projesi şehrimizin çevresi için çok özel bir noktada yer alıyor. Bünyesinde yer alan farklı üniteleriyle atıkların işlenmesi ve geri dönüşümü ile değerlendirilmeyen atıkların bertaraf edilmesini sağlayacağız. Şuan yüzde 90 oranında tamamladığımız projede atıklardan enerji üretiyor, ambalaj atıklarının ayrıştırılarak geri dönüşümünü sağlıyoruz." dedi.

Yüce, "Ayrıca organik atıklardan biogaz üretimi için de hazırlıklarımızı tamamladık. SEKAY ile 22 aylık süreçte 64 bin MWh elektrik enerjisi ürettik. Yaklaşık 98 bin kişinin hanelerinde tükettiği enerjiyi SEKAY tesisimizle karşıladık. Tesisimiz tam kapasiteyle hizmet sunmaya başladığında ise 80 bin kWh'ın üzerinde elektrik üretimi yapacak ve 130 bin kişinin tükettiği enerjiyi atıklardan üreteceğiz. İnşallah SEKAY'ın enerjisi şehrimize güç verecek, oluşturduğu iş istihdamı da hemşehrilerimiz için yeni bir kapı olacak" diye konuştu.