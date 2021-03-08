Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ operasyon: 35 gözaltı

Şanlıurfa'da merkezli 13 ilde FETÖ terör örgütünün TSK, kamu kurum ile özel sektör mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında asker, öğretmen, polisin bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri,TSK ve Jandarmanın mahrem ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen, sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinden sorumlu düzeyde bulunan, aralarında ankesör-sabit hatlardan ardışık olarak arananların ve Bylock kullanıcılarının da bulunduğu, ve Aktif Öğretim görevlisi, Doktor, Aktif Polis ve Kamu Kurum Kuruluşları ile Özel Sektörde çalışan şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli 13 İlde operasyon düzenlendi. Operasyonda (8) Muvazzaf Asker, (6) İhraç Asker, (6) Aktif Öğretmen, olmak üzere 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyet götürüldü.