Son dakika | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde alkışlar, tebrikler ve en güzel sözler onlara: Beyaz melekler...

Türkiye'deki 1 milyon 177 bin sağlık çalışanının yüzde 57.6'sı kadın. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de dünyada sağlık sektöründeki her 10 kişiden 7'si kadın. SABAH, pandemi sürecinde yakınlarından uzak kalan, hatta kaybettiği bazı yakınlarının acısını yaşarken inatla başka canlar kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarının Kadınlar Günü'nü kutladı, duygularını dinledi. İşte kahramanların SABAH'a yaptığı son dakika açıklamaları: