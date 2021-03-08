Son dakika: 8 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte koronavirüs verilerinde son durum

Dünya genelinde oluşturduğu salgın sonrasında ülkemizde etkilerini 11 Mart tarihinden bu yana gösteren pandemiye ilişkin koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanıyor. Bakanlık, 8 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. İşte 8 Mart koronavirüs verilerinde son durum...

8 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 64 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 94'e yükseldi. Toplamda 34 milyon 262 bin 280 test yapıldı. Bugün yapılan 139 bin 429 testten 13 bin 215 yeni vaka sayısı, 767 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 793 bin 632 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 106 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 632 bin 30'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise bin 239 olduğu açıklandı

DÜNÜN VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 735 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi. Test sayısı 34 milyon 122 bin 851'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417, vefat sayısı 29 bin 30, ağır hasta sayısı 1261 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.