Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze sınav açıklaması

Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

ÖĞRETMENLERİN AŞILAMASI

Aşı konusunda şunu söylemek lazım Sağlık Bakanlığımız dünyada gerçekten örnek gösterecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Aşı tedarikine bağlı olarak bazen aksamalar olabiliyor. yine Sağlık Bakanlığımızın bir ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesiyle açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak aşılanması konusunda 1 ayı geçmiş tarihte listeyi verdik ve başlandı. Öğretmenlerimiz peyderpey aşılanıyor. 80 bin öğretmen aşılandı.