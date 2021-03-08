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: 'da çocuğunun gözü önünde vahşice darbedilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

haberleri... 'un Canik ilçesinde ., çocuğunun gözü önünde eski eşi İbrahim Zarap tarafından vahşice darbedilmiş, yüzünde ve kafasında ezikler oluşmuştu. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Genç kadının darbedildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 20:27 Son Güncelleme: 8.3.2021 20:28 ABONE OL
Son dakika: Samsun'da çocuğunun gözü önünde vahşice darbedilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Samsun'da sokak ortasında eski kocası İbrahim Zarap tarafından 5 yaşındaki kız çocuğu önünde bayıltana kadar dövülen Emriye M.'nin darbedildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

BULUŞMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Canik ilçesinde önceki gün boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde darp eden İbrahim Zarap ile eski eşi Emriye M.'nin buluşma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Emriye M.'nin (25) eski eşinin yanına gittiği, çocuğun da babasının yanında olduğu görüldü. Şahsın eski eşine uzun süre şiddet uyguladığı ve olay sırasında etrafta insanlar olduğu da görüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Emriye M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Samsun'da çocuğunun gözü önünde vahşice darbedilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
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