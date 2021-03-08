Son dakika: Samsun'da çocuğunun gözü önünde vahşice darbedilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Samsun'da sokak ortasında eski kocası İbrahim Zarap tarafından 5 yaşındaki kız çocuğu önünde bayıltana kadar dövülen Emriye M.'nin darbedildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
BULUŞMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Canik ilçesinde önceki gün boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde darp eden İbrahim Zarap ile eski eşi Emriye M.'nin buluşma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Emriye M.'nin (25) eski eşinin yanına gittiği, çocuğun da babasının yanında olduğu görüldü. Şahsın eski eşine uzun süre şiddet uyguladığı ve olay sırasında etrafta insanlar olduğu da görüldü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Emriye M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.