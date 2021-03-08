Son dakika: Samsun'da çocuğunun gözü önünde vahşice darbedilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Emriye M.'nin (25) eski eşinin yanına gittiği, çocuğun da babasının yanında olduğu görüldü. Şahsın eski eşine uzun süre şiddet uyguladığı ve olay sırasında etrafta insanlar olduğu da görüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Emriye M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.