28 Şubat artığı bu zihniyet her fırsatta kendini ele veriyor'





Öztürk avukatı ile birlikte CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunurken, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna skandala ilişkin, "Karşımızdaki çürümüş zihniyet maalesef, gece gündüz demeden bizim için çalışan sağlık çalışanlarına bile içlerindeki nefreti kusabiliyor. CHP Bahçelievler meclis üyesini ve bu 28 Şubat zihniyetini şiddetle kınıyorum. Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" dedi. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ise, "CHP zihniyeti dogmatiktir, yasakçıdır, ötekileştiricidir, kibirlidir" diye açıklama yaptı.





'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Başörtüsünü hedef alan sözlü saldırı sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "28 Şubat artığı bu faşist zihniyet her firsatta kendini ele veriyor. Testide olan dışarı sızıyor. CHP, bahsi geçen meclis üyesi için kamuoyunu geçiştirici bir açıklama dışında bir şey yapabilecek mi? Sağlık çalışanı kardeşimizin yanındayız. Bu olayın da sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.