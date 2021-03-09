Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA || Türkiye'nin 8 Mart koronavirüs son durum tablosu belli oldu! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile corona virüsü vaka sayısı

SON DAKİKA || 'nin 8 Mart koronavirüs son durum tablosu belli oldu! korona tablosu ile corona virüsü vaka sayısı

Ülkemizde 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren salgına ilişkin detayları resmi sitesi ile hesabından kamuoyuna duyuruluyor. 'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek açıklandı mı? sorusu aracılığıyla son veriler araştırılıyor. 8 Mart koronavirüs tablosu ve bugünkü vaka sayısı verileri ile son dakika korona son durum bilgileri…

Giriş Tarihi: 9.3.2021 07:10 Son Güncelleme: 9.3.2021 07:10 ABONE OL
SON DAKİKA || Türkiye'nin 8 Mart koronavirüs son durum tablosu belli oldu! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile corona virüsü vaka sayısı

Dünya çapında salgın oluşturan kovid-19'a ilişkin yerli ve yabancı ajanslardan "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler geliyor. 2020 Mart ayında ilk vakası ülkemizde tespit edilen pandemiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden günlük son durum tablosu detayları paylaşılmaya devam edilirken, kamuoyunun merak ettiği son dakika bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı bilgileri, "8 Mart koronavirüs tablosu" formatlı olarak duyuruluyor. Bu bilgiler ışığında Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor.

SON DAKİKA! 8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden paylaşılan 8 Mart korona tablosu ve Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;


8 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 215
  • HASTA SAYISI: 767
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 106

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

7 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 187
  • HASTA SAYISI: 735
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 785

6 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 770
  • HASTA SAYISI: 702
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 291

5 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 302
  • HASTA SAYISI: 698
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 711

4 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 322
  • HASTA SAYISI: 685
  • VEFAT SAYISI: 68
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 873

3 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 520
  • HASTA SAYISI: 689
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 191

2 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 891
  • HASTA SAYISI: 645
  • VEFAT SAYISI: 69
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA || Türkiye'nin 8 Mart koronavirüs son durum tablosu belli oldu! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile corona virüsü vaka sayısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA