AK Parti yaptı, İBB kopyasını çıkardı

Beklenen Büyük İstanbul Depremine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 2 yıldır somut bir çalışma yapmamasına yönelik tepkiler giderek artıyor.



1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle İBB meclisinde konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetimini sert sözlerle eleştirerek deprem bütçesinin 6 kat düşürüldüğünü ifade etti.

Mecliste depremle alakalı konuşma yapan AK Parti Meclis üyesi Kadem Ekşi ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hitaben "İstanbul'un deprem direncini yükseltmeye yönelik dönemimizde yapılmış olan çalışmaları "kes-yapıştır", "kopyala-bas ve dağıt" dışında bir şey yaptığınız yok" dedi. Ekşi yaptığı konuşmada AK Parti döneminde İstanbul'u olası bir depremden korumak amacıyla yapılan çalışmaları anlattı. Ekşi yaptığı konuşmada şunlar söyledi:



Afetlere karşı "Dirençli İstanbul" oluşturmak için dönemimizde birçok yapının yıkılıp yeniden yapılması, güçlendirilmesi ve bazı kentsel dönüşüm uygulamaları yaptık.



"Dirençli İstanbul"unaltyapısını kurmak, plan, projelerini, tamamlamak bize, uygulamasını yapmak ise şimdi size nasip oldu. Gelin bu fırsatı kaçırmayalım.



Ancak ve maalesef; İstanbul'un deprem direncini yükseltmeye yönelik dönemimizde yapılmış olan çalışmaları "kes-yapıştır", "kopyala-bas ve dağıt" dışında bir şey yaptığınız yok.



İşte size somut örnekler:

*İstanbul Heyelan Envanteri Çalışmaları;



Dönemimizde arazi çalışmaları bitirilmiş ve yazım aşamasına gelmiş olan "İstanbul Heyelan Envanteri" adlı çalışmanın adını, "Heyelan Farkındalık Kitapçığı" şeklinde değiştirp kitapçık haline getirerek, kendiniz yapmış gibi gösteriyorsunuz.

Bunun yerine, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ndeki, yüzlerce konutun ve işyerinin üzerinde bulunduğu aktif heyelan alanlarını ıslah edin.

Bu çalışma için ilgili müdürlüğe; "Bu iki ilçeye yönelik plan tadili yazışmalarında, bu heyelan çalışmasını kullanmayın" talimatını verenlerden bunun sebebini sorun.



İmar Kanunun 39. Maddesi ve 5216 sayılı Kanuununun 7z. ve 5393 sayılı Kanunun 73. Maddesine göre lütfen gereken talimatları verin.

*İstanbul Mikrobölgeleme Çalışmaları;



Bu çalışmalar kapsamında yapılmış olan "Hidrojeoloji" çalışmasını tekrar ve yine aynı kişiye, "Hidrojeolojik Ortamlar" adı altında yeniden yaptırmak. Hem de bu çalışmanın verileri kullanılarak.



Silivri ve Esenyurt gibi Jeolojik çalışması yapılmış alanlarda tekrar bu işleri yaparak milyonlarca lira parayı çöpe atmayın. Çünkü bu ilçelerimizin plan çalışmaları için jeolojik raporlar açısından bir engel yok. Buna rağmen, mikrobölgeleme çalışmalarını buralarda yapma ısrarından vazgeçin.



*İstanbul Deprem Kayıp/Hasar Analizleri;



2002 JICA, 2009 ve 2018 yıllarında yapılan "İstanbul Deprem ve Kayıp ve Hasar Tahminleri" çalışmalarını ilçelere bölüp kitapçıklar şeklinde basarak, yeni yapılmış gibi sunmak ve ülkemizin herhangi bir yerinde bir deprem olduğunda, ortaya atılıp; sanki siz yapmışsınız gibi bu raporları tekrar tekrar piyasaya sürmek.



Reklam ve algıyı bırakıp bu çalışma sonuçlarını 5216 sayılı Kanuununun 7u ve 7z. ve 5393 sayılı Kanunun 73. Maddesine göre lütfen gerğini yapın.

*İstanbul Tsunami Tehlikesi ve Eylem Planı Çalışmaları;



Dönemimizde yapılan "Tsunamı Tehlike ve Eylem Çalışmaları"na göre; olası bir depremde İstanbul'un 17 ilçesinde "Su Basma Mesafesi" 200m. ile 3.000m. arasında, "Etkilenen Bina Sayısı" da ilçelere göre 122 ile yaklaşık 6500 adet arasında değişmektedir.



Bu çalışma üzerinden reklam yapmak ilçe belediyelerine yeni yapılmış gibi göndermek yerine bu çalışmanın gereğini yaparak lütfen riskleri azaltmaya başlayın.



*İstanbul Deprem Master Planı Çalışması;



2003 yılında dört üniversiteye (İTÜ, ODTÜ, YTÜ, BÜ) yaptırılan "İstanbul Deprem Master Planı" için uygulama yapmak yerine; "Master Planın Özetini Yaptık" diyerek, "benim oğlum bina okur, döner döner bina okur" kısır döngüsünden çıkıp gereğini yapın.



*İstanbul Afet Risk Gösterge Sistemi Çalışması (MegaİST);



Ulusal ve Uluslararası birçok ödül almış bu çalışmayı vakit kaybetmeden uygulamaya koyun. Çünkü bu çalışma; dönüşüm çalışmalarında karar vericiler için çok önemli bir karar destek mekanizmasına sahip olduğu gibi İBB birimlerinin afet mücadele kapasitelerini ve İlçelerin "geçici barınma alan" ihtiyaçlarını da ortaya koyan bir çalışmadır.



İki yıl geçti bir tane geçici barınma alanı bile yapamadınız. Reklam yapmaktan iş yapma aşamasına ne zaman geçeceksiniz?

*İstanbul Afet Önleme ve Eğitim Merkezi Projesi;



Uluslararası bir yarışma ile mimarisi çizilen, uygulama projesi de tamamlanıp temel atma aşamasına gelen; deprem ve diğer tehlikelere karşı toplumun bilinç seviyesini yükseltmek amacıyla "eğlendirerek eğitmek" için geliştirilen bir simülasyon merkezinin inşaatına artık başlayın.

Açılıştan vazgeçtik bari bir temel atın. Gerçi, "temel atmama" törenleri düzenleyen bir başkandan böyle bir şey beklemek ne kadar doğrudur ayrı bir konu…



*İstanbul Bina İnceleme Çalışmaları;



ODTÜ ile yürütülen ve tek tek bina bazında, çeşitli ölçeklerde riskleri belirlenen yaklaşık 50 BİN bina için ne zaman harekete geçeceksiniz? Adres bazında belirlenmiş olan binaların rehabilitasyonu için en az 10 yıllık iş çıkarmanız mümkün.

Hukukla ve vatandaşla başınızı derde sokmadan, İmar Kanunun 39. Maddesi ve 6306 sayılı Kanununun size yüklemiş olduuğu yükümlülükler çeçevesinde, önceden belirlenen bu binalar için gereken talimatları bir an önce verin.



Bir konuşmanızda, belirlenen bu binalar dışında, "riskli 150 BİN bina daha belirledik bu rakam 200 bine çıktı ve bunun için finans modeli geliştirilmeli" dediniz.



Sayın başkan, özetini yaptık dediğiniz 'İstanbul Deprem Master Planı'nda iki ayrı finans modeli olduğunun farkında bile değilsiniz.

Bu planın özetini yaparken raporun finans modelini özetlerinize almayı mı unuttunuz yoksa, önceden yapılmış diğer raporlarda yaptığınız gibi, "yeni finans modeli geliştirdik" diyerek yine algı mı yapacaksınız?



*İstanbul Yerbilgi Sistemi;



Dönemimizde üretilen 'Yerbilgi Sistemi'nde olan verileri; ticari amaca dönüştürecek şirketlere ve birtakım bilimsel çalışmalar adı altında gelişigüzel açmayın. 4736 sayılı Kanununun 1. Maddesi hükümlerini dikkate alması için ilgili birimlerinizi uyarın.



*İstanbul Yapı Güçlendirme Çalışmaları;



Dönemimizde yapılan itfaiye ve diğer hizmet binalarımızın güçlendirilmesi, yetkimiz dahilindeki köprü, alt ve üst geçitlerin güçlendirilmesi, bazılarının yıkılıp yeniden yapılması çalışmaları yaptık. İki yıl geçti depreme yönelik ne bir güçlendirme ne de bir yıkıp yeniden yaptığınız kulübe bile yok. KİPTAŞ'ın rutin konut çalışmalarını deprem çalışması diye önümüze getirmeyin ve deprem odaklı bir çalışma örneği gösterin….

*İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Dönemimizde yapılan "Kentsel Dönüşüm Strateji Planı" nı, yine kendiniz yapmışsınız gibi bu plandan alıntılarla ortaya koyduğunuz projelerin lafını ve reklamını yapmak yerine temelini atın.



Depremle ilgili olarak gerek Japon ve gerekse diğer ülke ve uzmanların yanında yerli uzmanlarla yapılmadık çalıştay, toplantı, analiz, rapor, panel ve görüşme vs. kalmadı.



Geçenlerde şöyle bir twit attınız; "Depremle ilgili önemli çalışmalar yapan Japonya'yla işbirliğini önemsiyoruz. Japon uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz çalıştay bize yol gösterici olacak" diye.



Bu sözünü ettiğiniz çalıştaylar ve diğer çalışmalar; gerek Türk bilim insanları ve aynı kişilerden oluşan bu Japonlarla 15 yıl önce yapıldı. Artık bunlarla vakit kaybetmekten, israf etmekten, aynı kişilere, aynı şeyleri yaptırmaktan vazgeçin.



Sizden beklediğimiz tüm bu çalışmaların üstüne bir şey ilave etmeniz ama yok yapamıyorsunuz.



Dönemimizde yapılan; yasa ve ilgili mevzuatla tanımlanmış olup da, yapılıp eksik bırakılmayan, depremle ilgili tüm yol haritası, tespitler, teşhisler ve raporlar elinizin altında.



İstanbul'da eli kulağında olan yıkıcı bir deprem ve diğer riskler için riskleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için hemen bugün uygulamaya geçin, açılıştan vazgeçtik, bari bir temel atın.