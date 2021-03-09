Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay’ın evine silahlı saldırı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay'ın evine düzenlenen saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Dün gece saatlerinde Sağay'ın evine düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda, 7 el ateş edildiği bildirildi. Mermilerin isabet ettiği pencere camları kırılırken, duvarda da deliklerin açıldığı görüldü.

İHALEYİ KAYBEDENLER EVİ TARADI

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin, "Dün gece 04.30 sıralarında büyükşehir meclis üyemiz ve belediye başkanvekilimiz Yasin Sagay'ın ikamet ettiği konutuna pompalı tüfekle ateş edilmiş ve saçmalar konut duvarına isabet etmiştir. Olay akabinde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Emniyet Müdürü Hasan Onat faillerin tespiti ve yakalanması için hassasiyet göstererek çalışma başlatmışlar ve kısa sürede olayı gerçekleştirenler tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmekte olup olayın ayrıntılarını araştırılmaktadır" dedi.

Şahin, saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğiyle ilgili şunları söyledi: "Olay anı güvenlik kamerasından an ne an tespit edilmiş olup faillerin geçtiğimiz hafta Balpark A.Ş. isimli Belediyemiz şirketinin ihalesine katılarak, ihaleyi kaybeden bir firma ile irtibatlı olabilecekleri iddia edilmektedir... Soruşturma tamamlandığında olay bütün boyutlarıyla aydınlanacaktır."

SAĞAY İLK KEZ KONUŞTU: BİZ ÖLÜMÜNE…

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay ise Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından saldırıya ilişkin bilgiler verdi. Sağay, "Dün gece saatlerinde oturduğum eve düşen kurşunlar şahsıma ya da temsil ettiğim davama yapıldıysa onur, aileme yapıldıysa esef duyarım. Yok bir avuç sarhoşun şans eseri sıktıkları içki kurşunuysa onların hayrı için ancak dua edebilirim. Ailemin ve benim yaşadığı bu talihsiz olay her zaman güven terakki ettiğim emniyet amirliğimizce soruşturulmaktadır. Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Biz ölümüne... Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.