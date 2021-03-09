İzmir, Ankara ve İstanbul'da hafta sonu yasak olacak mı, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sokağa çıkma yasağı olan iller!

Mart ayının ilk gününde uygulanan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma yasağı dahil birçok kısıtlamada uygulamaya geçen normalleşme kararlarını yaptığı son dakika açıklaması ile duyurmuştu. Bu noktada haftanın ortasına gelinmesiyle beraber milyonlarca vatandaş "Ankara, İzmir ve İstanbul'da 13-14 Mart bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere hafta sonu yasak, İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde devam ediyordu.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Milyonlarca vatandaş alınan normalleşme kararlarına dair son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere alınan son kararda hafta içi kısıtlamaların aynen devam etmesine ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağının ise düşük ve orta riskli illerde kaldırılıp, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi akşam 21.00'dan Pazartesi 05.00'e kadar devam edeceği ifade edilmiş tüm detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerinden duyurulmuştu.