Devrilen TIR’ın şoförü hayatını kaybetti

İstanbul'un Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde saat 13.30 sıralarında seyir halinde bulunan bir TIR, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak kaza yaptı. İddiaya göre 34 BD 7466 plakalı TIR önce bariyerlere çarptı ardından da devrilerek yan yattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yan yatan TIR'ın şoförü Ali Osman Karagöz aracın içerisinde sıkışıp kaldı. Kazaya tanıklık eden diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Karagöz'ü sıkıştığı yerden kurtardı. Ali Osman Karagöz, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Karagöz'ün yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yaşanan kaza sebebiyle dört şeritli yol trafiğe kapatıldı. Devrilen TIR, olay yerine gelen iki oto kurtarıcısının çabaları sonucu kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasıyla kapatılan yol, kademeli olarak tekrar trafiğe açıldı.