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Gazeteci Fadime Özkan’a AK Parti’de yeni görev!

Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçildiğini sosyal medyadan duyurdu.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 9.3.2021 15:01 ABONE OL
Gazeteci Fadime Özkan’a AK Parti’de yeni görev!

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçilen Star gazetesi yazarı Fadime Özkan, "İstikamet aynı olsa da yol yöntem farklı. Dün AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresinde MKYK üyeliğine seçildim. Sayın Cumhurbaşkanımıza itimatları, yeni Kadın Kolları Başkanı Sayın Ayşe Keşir ve eski Başkan Sayın Lütfiye Selva Çam'a davetleri için gönülden teşekkür ederim. Haydi bismillah" ifadelerini kullandı.


HALİME KÖKÇE FADİME ÖZKAN'I TEBRİK ETTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Osman Nuri Kabaktepe'nin seçildiği AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı görevine getirilen Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe de Fadime Özkan'ı tebrik etti. Kökçe, "Sevgili arkadaşım Fadime Özkan, AK Parti Kadın Kolları MKYK üyeliği görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Fadime Özkan’a AK Parti’de yeni görev!
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