İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 9 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

Mart ayında devam eden yağışlar su seviyesini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre bugün içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 60.37 olarak ölçüldü. Paylaşılan verilere göre 23 Şubat'ta 52.29 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde yüzde 8.08'lik artış gösterdi.

İstanbul'un en önemli barajlarından olan Ömerli Barajında su seviyesi yüzde 73'ü geçerken Terkos barajı ise yüzde 57'ya yaklaştı.

Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Ömerli 73.46, Pabuçdere 42.42, Sazlıdere 32.19, Büyükçekmece 60.79, Alibey 58.20, Terkos 56.20, Kazandere 60.92, Elmalı 67.54, Darlık 69.75 ve Istrancalar 72.09 olarak kaydedildi.