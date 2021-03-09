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: Başkan Erdoğan'dan 'in kızı 'e taziye telefonu

haberi: Başkan Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 'in vefatı nedeniyle kızı 'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

AA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 16:31 Son Güncelleme: 9.3.2021 16:58 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i aradı. Erdoğan, Pelin Öztekin'e taziye dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, Pazar günü öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı, daha sonra İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öztekin, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu
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