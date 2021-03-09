SON DAKİKA || Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, "beşinci kavuklu" olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı | Video

"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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