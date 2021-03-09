Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınavlar hakkında flaş açıklama!

"KISMİ OLARAK ARTIŞ VAR"

Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-58-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var.

Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor. Kişiye özel tedbir alınıyor. Genel bir tedbir elbette var. Böyle bir durum olursa kim 14 gün okula göndermemeli, kim gönderebilir, hepsinin haritası var.