Uyuşturucuyla yakalanan Çınar'dan açıklama geldi

İstanbul Beşiktaş'ta içinde olduğu araçta uyuşturucu madde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Oyuncu Ayşegül Çınar avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamada Avukat Serdar Öktem; "Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir" dedi.



Açıklamanın devamında; "Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir.



8 Mart Dünya Kadınlar gününde, müvekkilin başına gelen bu elem verici olaydan dolayı hayatın çok başında ve baharında olan bir kadın daha mağdur edilmiştir. Ancak işbu mağduriyetin giderilmesi ve adaletin tecellisi için hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacaktır. Maalesef gözünü bile kırpmadan bir genç kızın hayatını bu şekilde karartmaya çalışanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hırs ve kötülük vicdanları öylesine kör etmiştir ki; her türlü amaç ve arzuyu elde etmek için bir çok hayat alt üst edilmektedir. Yaşanan bu süreç kelebek etkisi misali sadece müvekkilin değil, ailesinin ve sevenlerin hayatlarını da olumsuz şekilde travmatik bir boyuta taşımıştır.



Kariyerinin başında ve oldukça başarılı bir oyuncu olan müvekkilim hakkındaki itibar zedeleyici ve gerçeği yansıtmayan haberlerin ve malum kişiler tarafından yapılan basın açıklamalarının konusu olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır. Asılsız haberler, muhatap kitle üzerinde haksız ve olumsuz bir izlenim oluşturacağından gerçeğe aykırı olan basın haberlerine itibar edilmemesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.