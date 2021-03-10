Andrey Karlov suikastı davasında ceza yağdı

Rusya'nın Ankara Büyükelçi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tetikçi Mevlüt Mert Altın'ın 'örgüt abisi' Şahin Söğüt, suikast talimatını Altıntaş'a ileten Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan'ı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Karlov ile ilgili istihbarat toplayan eski MİT mensubu Vehbi Kürşat Akalın ile Hüseyin Kötüce de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. 7 sanık ise örgüt üyeliğinde 7 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen cezalar aldı. 6 sanık beraat ederken, Gülen ve Emrullah Uslu'nun aralarında bulunduğu diğer sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar verildi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararın çıkmasını memnuniyet verici olarak nitelendirdi.