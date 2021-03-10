Başkanvekilinin evine çirkin saldırı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Ensar Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Yasin Sağay ile aile yakınlarının oturduğu apartmana dün sabah saat 04.30 sıralarında silahlı saldırıda bulunuldu. Motosikletli 2 kişi, konuta pompalı tüfeklerle 7 kez ateş açtı. Sağay'a ait dairenin camları kırılırken, evde bulunan eşi ve çocukları saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anında Antalya'da bulunan Yasin Sağay, "Faillerin kısa sürede bulunacağına inanıyorum" dedi.