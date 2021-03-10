Çekmeköy’deki korkunç olayda yeni gelişme! İnşaat sahibi tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de dün öğle saatlerinde 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler kaybolmuştu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulunurken yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İnşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybettiği olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltındaydı.

SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETMİŞTİ

Meydana gelen olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında gözaltına alınan inşaat sahibi O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen inşaat sahibi savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından inşaat sahibi O.A., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İNŞAAT BELEDİYE TARAFINDAN DURDURULMUŞ

Savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen inşaat sahibi O.A. emniyetteki ifadesinde 'Ben 2 çocuğun inşaat yerinde vefat ettiğini basından öğrendim ve davet üzerine polis merkezine gittim. 2014 yılında söz konusu inşaatın bulunduğu arsa için sahibi olduğum Natural Mobilya Limited şirketim adına satış vekaleti aldım. 2015 yılında ismini Ali Rıza Aydın olarak veren şahıstan yaklaşık 1 milyon 900 bin TL karşılığında sözleşme yaparak tapudan satın aldım. Yaklaşık 8 ay sonra inşaata başladık. İnşaatın çevresini yaklaşık 2 metre olan playwod tahtası ile çevirdik. Yaklaşık 1 ay sonra Ali Rıza Aydın tarafımıza tapu iptali davası açtı. Şahıs, ardanın tapusuna tedbir koydurdu. Bunun üzerine inşaatımız belediye tarafından durduruldu.' dedi.

'BEN DE DOLANDIRILDIM'

İnşaat sahibi ifadesinin devamında böyle bir dava açıldığında kendisinin sahte kimlik ile çıkartılan vekaletnamelerle dolandırıldığını anladığını, kendisini Ali Rıza Aydın olarak tanıtan kişinin aslında İsmail Yenisu adında biri çıktığını, İsmail Yenisu ve bu şahsa yardım eden Bülent Telli hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, dava sonunda Bülent Telli 13 yıl ceza alıyken İsmail Yenisu'nun vefat ettiğini ve 2016 yılından beri inşaat yeri mühürlü olduğundan alana girmelerinin mümkün olmadığını söyledi. İnşaat sahibi O.A. ifadesini 'Gerekli önlemleri almıştık. Çocukların ölümüyle bir alakam yoktur. Çocukların 2 metre koruma tahtalarını aşıp inşaata nasıl girdiklerini bilmiyorum.' sözleriyle bitirdi.

İNŞAAT SAHİBİ TUTUKLANDI

İnşaat sahibi O.A. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda ise Ali Rıza Aydın olarak kendini tanıtan şahıs tarafından dolandırıldığını söyleyerek söz konusu arsanın ona ait olduğunu belirtti. Sorgusun ardından inşaat sahibi O.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.