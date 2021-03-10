İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı terör örgütü DHKP-C adına Sultangazi İlçesi'nde faaliyet yürütülen bir derginin ofis duvarlarının ve kapılarının çelik plakalarla güçlendirilmiş olduğunu ve söz konusu adreste kripto odalar ile gizli bölmelerin bulunduğunu tespit etti. Söz konusu adreste terör örgütünün yurt dışında bulunan "Merkez Komitesi" ile ofis içerisinde bulunan mevcut dijital materyaller kullanılarak haberleşme sağlandığı, örgütün terör eylemi planlarının aktarımının yapıldığı ve terör eylemlerinin talimatlarının verildiği tespit edildi.

DHKP-C’nin şifreli dergisine operasyon! Demir ve çelik kapılı kripto odalarda yakalandılar | Video



TALİMATLARI ŞİFRELERLE VERMİŞLER

Talimatların, basımı yapılarak satılan ve dağıtılan dergi sayıları içerisindeki yazılara şifreli olarak gizlendiği ve terör eylemleri için metropollerde hazır durumda olan DHKP-C Üyeleri'ne şifrelerin ulaştırılarak terör eylemlerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı saptandı. Operasyon düzenlenen adreste güçlendirilmiş şekilde bulunan altı demir ve çelik kapıdan kilitli olan 2'si oksijen kaynağı marifetiyle kesilerek açıldı. Y.G., E.Y., F.İ., A.B. ve M.U. isimli beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının "DHKP-C Terör Örgütü Üyeliği" suçundan davalarının olduğu ifade edildi. Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda gözaltına alınan şüphelilerin kırmaya ve yakmaya çalıştıkları çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman, zarar verilemeden ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.