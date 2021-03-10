Gara şehitlerinin anneleri: PKK destekçileri kahrolsun

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın (TÜGŞAV) Kadınlar Günü nedeniyle şehit ve gazi aileleri için düzenlediği programa katılan Gara şehitlerinin anneleri SABAH'a konuştu. Terör örgütü PKK tarafından katledilen 13 vatan evladından biri olan er Sedat Sorgun'un annesi Aynur Sorgun, "13 Ağustos 2015'te kaçırdılar evladımı. 35 yaşındaydı, yaşasa evlendirecektim. Katlettiler evladımı. CHP ve HDP bizi ne arasın ne sorsun ne Kadınlar Günü'müzü ne de Anneler Günü'müzü kutlasın. Günlerimizi zehir ettiler" dedi. Şehit Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş ise şunları söyledi: "Acemi birliğinden usta birliğine dağıtıma gelmişti. 2 Ekim 2015'te kaçırdılar evladımı. 6 yıl oğlumu aradım, gittim morgda buldum evladımı. Allah PKK'yı ve HDP'yi kahretsin, perişan etsin. Artık hiçbir anne acı çekmesin, hiçbir yavru ölmesin."