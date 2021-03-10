İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte il il iftar saatleri ve imsakiye

Miraç Kandili orucu bugün binlerce Müslüman tarafından tutuluyor. Hz. Muhammed'in göğe yükselişi olarak nitelendirilen bu mübarek günde Allah'ın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak için binlerce vatandaş ibadetlerini yerine getirirken "İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Diyanet ile yayınlanan il il iftar saatlerine göre; İstanbul'da akşam ezanı 19.12'de okunacak.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Receb ayinin 27.nci gecesi idrak edilen bu mübarek günde binlerce Müslüman Miraç Kandili orucu tutarak ibadetlerini yerine getiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saatleri Diyanet resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Bu kapsamda akşam ezanıyla beraber vatandaşlar oruçlarına açacak.