İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte il il iftar saatleri ve imsakiye

Miraç Kandili orucu bugün binlerce Müslüman tarafından tutuluyor. Hz. Muhammed'in göğe yükselişi olarak nitelendirilen bu mübarek günde Allah'ın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak için binlerce vatandaş ibadetlerini yerine getirirken "İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Diyanet ile yayınlanan il il iftar saatlerine göre; İstanbul'da akşam ezanı 19.12'de okunacak.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?
Receb ayinin 27.nci gecesi idrak edilen bu mübarek günde binlerce Müslüman Miraç Kandili orucu tutarak ibadetlerini yerine getiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar saatleri Diyanet resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Bu kapsamda akşam ezanıyla beraber vatandaşlar oruçlarına açacak.
İSTANBUL: 19:12
ANKARA: 18:57
İZMİR: 19:20
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gündür. Aynı zamanda daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandili olan günün gündüzünde ve 1 gün öncesi veya sonrasında da oruç tutulabilmektedir.
Miraç Kandili'nde oruç tutmak gerektiği ile ilgili dini kaynaklarda her hangi bir bilgi yer almamakla beraber birçok vatandaş bu mübarek günde Allah rızası için oruç tutarak ibadet ediyor. Elbette oruç tutmak, dua etmek, Kuran'ı Kerim okumak İslam dini açısından büyük sevaptır. Bu nedenle isteyen kişi Miraç Kandili'nde oruç tutarak ibadet edebilir.