İletişim Başkanı Altun'dan Akşener'e sert tepki: Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı siyaset değildir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

SÖZDE MİLLİYETÇİLERİN İFTİRALARI BURADA MAYA TUTMAZ

Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün ömrü aziz milletimizin önünde geçmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına, derdine başta aziz milletimiz olmak üzere tüm gönül coğrafyamız şahittir. Terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz.

Sözde milliyetçiler, ortağı olduğu CHP'nin kendi içindeki taciz ve tecavüzlere, gizli ortaklık yaptığı HDP'nin ipini elinde tutan PKK'nın dağa kaçırdığı kız çocuklarına, tecavüzlerine ve katliamlarına ses çıkarmak yerine Cumhurbaşkanımıza iftira atma yoluna tevessül etmiştir.

Sözde milliyetçilerin gündem değiştirmek için ucuz demogojiyle süslediği ağır iftiraların asıl sebebinin parti tabanındaki çözülmelerin olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. HDP ile kurduğu ittifakı kendi tabanına kabul ettiremeyenlerin bir çıkış yolu araması pek tabiidir.