Kadın girişimciliği yükseliyor

PROF. DR. AŞKIN ASAN: "HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Webinar'ın ikinci bölümünde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO) Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan özel oturuma katıldı. 'Kalkınmada 5. Hedef' adlı bir sunum hazırlayan, Asan Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nin önerilerini ve GREVIO Türkiye raporunda iletilen, yapılması gereken ve Acil Eylem Planı'nda yer alan 23 maddeyi yerine getirmesi halinde otomatik olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de beşincisine ulaşmayı garantilemesi anlamına geldiğine işaret etti. Asan, bunun için hep birlikte çalışarak, el ele vermenin önemine dikkat çekti.

ŞAMDAN PLUS OTURUMU

Umut Veren Kadınlar webinar'ında Şamdan Plus Özel Oturumu, sunucu, oyuncu Burcu Esmersoy moderatörlüğünde tasarımcı Aslı Filinta, girişimci Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve sporcu Göksu Üçtaş Şanlı ile birlikte gerçekleştirildi.

ASLI FİLİNTA: "DÜNYAMIZLA UYUMLU YAŞAMALIYIZ"

Önce kadının kendi gücünü keşfetmesi gerektiğini söyleyen Aslı Filinta kadın olarak gücünü anlamaya başladığında 20'li yaşlarının sonunda olduğunu söyledi. Filinta "Çin'e, Japonya'ya ihracat yapıyordum. Kendimi keşfederek, uygulayıp kabul ettikten sonra etrafıma da bunu kabul ettirdim" dedi. Son dört yıldır sürdürülebilirlik üzerine çalıştığını söyleyen Filinta pandemi başladığında siparişlerin iptal olmasıyla hastanelerin ihtiyaçları için dikim yapmaya başladıklarını anlattı. Cerrahpaşa Hastanesi'ne çarşaf ve üniforma diktiklerini belirten Filinta sosyal medyada yaptıklarının duyulmasıyla birlikte konunun çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Konferanslarda tekstilin doğaya en çok zarar veren sektörlerden biri olduğunu anlattığını ifade eden Filinta, "Dünyamızla daha fazla nasıl uyumlu yaşayabileceğimizi anlatıyorum" dedi.

Neslişah Alkoçlar Düzyatan: "Girişimcilik Her Kadının İçinde Var"

Panele konuşmacı olarak katılan girişimci Neslişah Alkoçlar Düzyatan "İnsan doğduğu aileyi kendi seçemiyor. Potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışmak gerektiğini düşünüyorum" diyerek konuşmasına başladı. Girişimciliğin her kadının içinde var olduğunu anlatan Düzyatan "Azim, pes etmemek, inat etmek çok önemli. Üretme ve başarılı olma azmi olduğu müddetçe hiçbir şey bizi durduramaz." yorumunda bulundu.

Göksu Üçtaş Şanlı: "Başarının Anahtarı Azim"

2012 Olimpiyatlarından sonra sporu bırakma kararı aldığını anlatan Göksu Üçtaş Şanlı eşinin de desteğiyle jimnastik sporuna geri döndüğünü anlatarak konuşmasına başladı. Aynı zamanda bir anne olarak spor yapmanın çok zorluklar içerdiğine değinen Şanlı başlıca amaçlarından birinin arkasından gelen genç sporculara bir kadın olarak istedikleri halde her alanda var olabileceklerini göstermek olduğunu söyledi. Genç sporculara tavsiyelerde de bulunan Şanlı "Çok çalışmalı azmetmeliler. Başka çıkış yolumuz yok. Başkalarının onları yıkmasına yıldırmasına izin vermesinler ve hayallerinden vazgeçmesinler. Yapmak istedikleri yolda, adım adım ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Kafamıza koyduğumuz şeyleri yapabiliyoruz. Azim ile başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

Meltem Gözal: "Kadınlar İsterse Yapamayacakları Hiçbir Şey Yok"

Umut Veren Kadınlar webinarı'na katılan girişimci Meltem Gözal, Uluslararası Kalkınma Fonu-Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan yüzde 80 destek alarak, Konya'da hayata geçirdiği mantar serasına ilişkin bilgiler verdi. Üretime sıfırdan başlayan 34 yaşındaki girişimci Gözal, iki oda seradan yılda 3,5 ton mantar elde ederek, Mersin, Adana, Antalya başta olmak üzere ülkenin birçok kentine satıyor. Ürettiği mantarlardan turşu, reçel, çorbalık mantar da elde eden Gözal, ilerleyen süreçte bir fabrika kurmayı hedefliyor. Projeye başlayacağı sırada yakın çevresinden olumsuz tepkiler aldığını dile getiren Gözal, "Bu süreçte tüm olumsuz tepkilere kulak tıkadım. Kadınlar eğer isterse yapamayacakları hiçbir şey yok. Hiçbir şeyden korkmasınlar, pes etmesinler. Ve ayağa kalkıp, ayaklarının üzerinde dursunlar. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar öğrenmek ve öğretmekten vazgeçmesinler" diye konuştu.

Panel: "Kadın Girişimciliğini Geliştirmek"

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Akçar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Kadın Girişimcilerini Geliştirmek " başlıklı, Küresel Umut Festivali'nin 3'üncü ve son panelin konuşmacıları; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Temsilcisi ve Aydın İl Başkanı Esen Türker, KOSGEB Girişimcilik Destekleri Müdürü Bahar Erdoğan, KAGİDER Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı - Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Genel Müdürü Halil Orhan ve TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak'tı.

Esen Türker: "Kadın Girişimcileri Destekliyoruz"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun, Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 2007'de kadın potansiyelini geliştirmek amacıyla kurulduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Temsilcisi ve Aydın İl Başkanı Esen Türker "Bugün TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 81 ildeki 7 bin üyesiyle Türkiye'nin en geniş kadın girişimciler ağına sahip. Üye portföyümüz akademisyenler, girişimciler, STK yöneticileri, iş insanları ve farklı kurumların temsilcilerinden oluşuyor" dedi. Kurulun, girişimciliğin bir kariyer seçeneği farkındalığı olması yönünde çalıştığından bahseden Türker bu doğrultuda rol model buluşmaları organize ettiklerini anlattı. Türker "Girişimcileri iş kurmaları konusunda destekliyor, onları ihracata yöneltiyor aynı zamanda kadınların STK, yerel yönetim ve siyasette görev alması konusunda onları cesaretlendiriyoruz" dedi.

Bahar Erdoğan: "KOSGEB Kadın Girişimcilere 10 Yılda 1 Milyar Lira Destek Verdi"

KOSGEB Girişimcilik Destekleri Müdürü Bahar Erdoğan ise KOSGEB'in kuruluşundan itibaren girişimcilerin yanında olan bir kurum olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başladı. Erdoğan "Bu mekanizmaların gelişmeye başladığı dönemde bile ilk teknoparka onay veren kurum oldu. Gelinen noktada paydaş kurumlarla girişimcilik eğitimleri düzenleyerek bu yola baş koyanların her daim yanında oluyor" dedi. Kadın girişimcilerin her yıl bir önceki yıla göre artığını da sözlerine ekleyen Erdoğan "Kadın girişimcilerden çok yoğun taleple karşılaşıyoruz. Kadınların yüzde 80'i hizmet ve ticaret sektöründe iş kuruyor. Pandemiden en çok da bu iki sektör etkilendi" dedi. İmalatla ilgili alanlara da kadın girişimcilerin yoğunlaşmasının en büyük isteklerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan "Kredilerimizden faydalanan kadın girişimcilerin oranı yüzde 44,8, ödenen tutar da yüzde 45. Son 10 yılda 1 milyar lira kadın girişimcilere destek sağlandı" açıklamasını yaptı.

Berrin Kuleli: "Kadınların Karar Alma Mekanizmasında Daha Fazla Yer Alması Gerekiyor"

Panelde konuşmacı olarak yer alan KAGİDER Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli ise 2002'de kurulan KAGİDER'in Türkiye'de kadın girişimcileri desteklemek için 370 üyesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. KAGİDER'e üye olan kadınların 2000'lerde Türkiye ekonomisinin yüzde 4'ünü temsil ediyorken bugün bu oranın yüzde 13'e çıktığına vurgu yapan Kuleli "Ama daha çok yol var gidilecek. Araştırmalar girişimciliğe erkeklerin yüzde 45'nin olumlu baktığını gösterdiğini söylüyor. Kadınlarda ise bu oran yüzde 40. Bu araştırma gösteriyor ki kadınlarda iş kurmaya erkekler kadar hevesli ve başarılı olma potansiyelini taşıyorlar. Fakat kadınların bu süreçte erkeklere kıyasla daha fazla sorunla mücadele ettikleri de bir gerçek" dedi. Kadın girişimcilerin finansmana, bilgiye, pazara erişimde zorluk yaşadığına dikkat çeken Kuleli buradaki en büyük problemin cinsiyet eşitliğinin özümsenmemesi olduğunu söyledi. Kuleli "Bu döngüyü kırmak için daha fazla kadının karar alma mekanizmasında olmasına ihtiyaç var. Bizim hedefimiz 2025'e kadar 3 milyon kadının iş gücüne katılması, 50 bin kadının da girişimci olması..."

Halil Orhan: "Mikro Kredi Daha Da Yaygınlaşmalı"

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı - Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Genel Müdürü Halil Orhan ise panelde yaptığı konuşmada 18 yıldır kadınlara verdikleri kredilerle Türkiye'de birden fazla Sürdürülebilir Kalkınma Amacına destek verdiklerini anlattı. Orhan, "Bugün 64 ilde, 92 şubemiz üzerinden 40 bin kadına kredi imkanı sağladık. Ülkemizdeki 3 bini aşkın Suriyeli kadın bu kredilerden yararlandı. 1 milyar lirayı aşkın kredi hacmimiz var" dedi. Kurumlarında çalışan 300 kişinin 250'sinin kadın olduğunu da söyleyen Orhan, "Kredi verdiğimiz 40 bin kadın her alanda başarılı işlere imza attı. Ayrıca KOSGEB'le de de ortak projeler geliştiriyoruz. Bugüne kadar aileleriyle birlikte 1 milyon insana ulaştık. Geçmişte kredi aralığımız 1500 ila 5 bin TL aralığındaydı. Bugün kredi üst limitimizi 10 bin liraya çıkardık" dedi. Mikro kredi kullanan 200 bin kadınla ilgili nihai amaçlarının kredi notlarının oluşması ve bankadan kredi çekme imkanına kavuşması olduğunu da anlatan Orhan "Bu doğrultuda Ziraat bankası iş birliğiyle 100 kadına 1 milyon lira limitli krediyi dağıtmayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Melek Pulatkonak: "Kadınlara Yönelik Sosyal Girişimlerin Sayısı Artmalı"

TurkishWIN Kurucusu Melek Puatkonak panelde yaptığı konuşmaya altı ülkede faaliyet gösteren TurkishWIN kadın ağının oluşması, kadınların dijitalde de güçlenmesi için birçok kurumla onlarca projeyi hayata geçiriyor. Pulatkonak "Mayıs ayında başlayacağımız Girişimcilik Çemberi adında, kadınların sorunlarını dirsek teması kurarak paylaşacağı ve birbirine destek olacağı yeni projemizi de ilk defa burada açıklıyorum. Biz bir sosyal girişimiz ve kadınların bu alanda Türkiye'de çok daha aktif olduklarını biliyoruz. Bu anlamda sosyal girişimlerin daha fazla desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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Küresel Umut Festivali Hakkında:

Pandemi süreci, 17 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın önemini güçlü bir şekilde ortaya koydu. Tüm dünyada kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yapılabilecekleri aktarmanın en etkili yolu medya araçlarından geçiyor. Turkuvaz Medya Grubu ve INBUSINESS da bu misyonu üstlenerek Aralık 2020'de Küresel Umut Festivali platformunu kurdu.

2021 yılının tamamına yayılan bir etkinlik takvimiyle yola çıkan "Küresel Umut Festivali" kapsamında Mart-Eylül ayları arasında 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'na yönelik 10 webinar düzenlenecek; "Hedef 1 Milyon" platformu ile şirketlerin sürdürülebilirlik hikayeleri çekilecek özel videolarla 1 milyon kişiye ulaştırılacak ve her bir izlenme için bir ağaç dikilerek Küresel Umut Ormanı oluşturulacak. Ekim ayında ise dört gün sürecek Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik festivali düzenlenecek.