Miraç Kandili Nedir? Miraç Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri neler? İşte Miraç Kandili anlamı ve önemi!

İslam alemi için en önemli gecelerden birisi hiç şüphesiz Miraç Kandili gecesidir. Miraç ya da Mirac, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gecedir. Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili gecesinde, dualar edilecek, zikirler çekilecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Bu kıymetli gece öncesinde, Miraç Kandili olayı nedir sorusu ile beraber Miraç Kandili anlamı ve önemi de merak konusu oldu. Miraç Kandili anlamı ve önemini herkese ulaştırmak için mesajlar paylaşılacak ve ibadetler gerçekleştirilecek. Peki, Miraç Kandili nedir, ne demek ve faziletleri neler?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ NEDİR?

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.

Miraç Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri şu şekilde;