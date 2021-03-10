Twitter'dan skandal karar! Boğaziçi Rektörlüğünün sayfasını kapattı

Son dönemlerde uyguladığı siyasi sansürlerle dünya gündemine gelen Twitter'dan Boğaziçi Üniversitesine yönelik skandal bir adım geldi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün resmi hesabı Twitter tarafından kapatıldı. @bounrektorluk adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor. Twitter bundan önce yaptığı siyasi sansürlerle dünya gündemine gelmişti.



NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanması sonrasında, sol terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları Bulu'nun sözde siyasi kimliği bahane ederek Gezi Parkı eylemleri gibi kitlesel eylem çabası arayışına girdi. Boğaziçi'nde yapılan eylemlerle ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Rektör atamasını protesto olarak başlayan olaylarda, LGBT'liler ile Demirtaş'ın serbest bırakılma talepleri istenirken, Yunanistan ve Almanya'da da eylemler yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Yaşanan tüm bu gelişmeler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aylar öncesinden uyarısını yaptığı "Dijital Faşizm" konusunu akıllara getirdi. Erdoğan, "Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" demişti.