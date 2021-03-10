Yazılı ve Resimli Miraç Kandili Mesajları Sözleri 2021 - Kısa, uzun, yeni ve dualı Miraç Kandili Mesajları ile Resimli Kandil Mesajı

Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Mübarek Miraç Kandili, bu gece idrak edilecek. Hz. Muhammed'in göğe yükseliş ifade eden bu anlamlı günde, dualar edilecek, ibadetler gerçekleştirilecek ve eşe, dosta, akrabaya Miraç Kandili mesajları 2021 gönderilecek. Bilindiği gibi, Kandil mesajları göndererek sevdiklerimizi unutmadığımızı da göstermiş oluyoruz. Bu noktada, yazılı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Miraç Kandili mesajları sözleri günün en çok araştırılanları arasında ilk sırada bulunuyor. Miraç Kandili mesajları ve kısa, uzun kandil mesajları seçenekleri için en doğru adres sabah.com.tr!
Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Kandiller ve Kandiliniz Mübarek Olsun mesajı göndererek onlara da bu günün anlamı ve önemini hissettirebilirsiniz. Kısa, uzun, resimli ve yeni seçenekler ile kandil mesajları bu başlık altında yer alıyor.
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İşte en güzel kandil mesajları;
YAZILI KANDİL MESAJLARI
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!
Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
EN GÜZEL VE RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
DUALI, AYETLİ VE HADİSLİ KANDİL MESAJI SEÇENEKLERİ
Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.
Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2021
Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.
Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.
Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.
Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...
Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun.