Baykar Savunma’da staj yapma başvurusu için son beş gün!

STAJ BAŞVURUSU İÇİN NELER GEREKLİ?

Baykar Savunma'nın internet sitesinden başvuru yapacak olan üniversite öğrencileri için yaz dönemi stajı süresi en az yedi hafta olarak belirlendi.

Baykar Savunma, başvuru için öğrencilerden kişisel bilgiler ya da CV, transkript, staj konusu talep edilen çalışma alanları, kariyer hedefleri ve hayallerine yönelik detaylı ön başvuru yazısı istiyor.