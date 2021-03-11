Baykar Savunma’da staj yapma başvurusu için son beş gün!

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar Savunma'da staj yapmak isteyen gençlere bir hatırlatma yaptı. Bayraktar, sosyal medya hesabından "Staj başvurusu için son beş gün! Gençler, ülkemizin yüksek teknoloji içeren milli ve özgün projelerinde görev alarak Baykar'da staj yapmak istiyorsanız başvuru tarihini kaçırmayın" ifadelerini kullandı.
STAJ BAŞVURUSU İÇİN NELER GEREKLİ?
Baykar Savunma'nın internet sitesinden başvuru yapacak olan üniversite öğrencileri için yaz dönemi stajı süresi en az yedi hafta olarak belirlendi.
Baykar Savunma, başvuru için öğrencilerden kişisel bilgiler ya da CV, transkript, staj konusu talep edilen çalışma alanları, kariyer hedefleri ve hayallerine yönelik detaylı ön başvuru yazısı istiyor.
BAYKAR SAVUNMA AR-GE EKİBİ DEĞERLENDİRECEK
Yapılan başvurular Baykar Savunma Ar-Ge ekibi tarafından değerlendiriyor. Değerlendirme sonrası uygun bulunan adaylarla iletişime geçilerek mülakat gerçekleştiriliyor. Mülakattan sonra staj yapmaya uygun bulunan adaylara staj davet mektubu gönderiliyor. Son başvuru tarihi ise 16 Mart 2021.