CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne isyan: Yetti Gâri!

AK Parti Kavaklıdere İlçe Başkanı Volkan Alpözen, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti. Kavaklıdere ilçesinde 3 yıldan beri devam eden kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları geçtiğimiz aylarda tamamlanmış olmasına rağmen Büyükşehir yetkisindeki Turgut Özal Bulvarı'nın bir türlü yapılmamasından dolayı halkın 'yetti gâri' dediğini dile getirdi.

Alpözen paylaşımında şunları kaydetti:

"Ya işinizi adam gibi yapın ya da yapamıyorsanız adam gibi yapacak olanlara devredin!

Kavaklıdere ilçemizde 3 yıldan beri devam eden kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları geçtiğimiz aylarda tamamlanmış olmasına rağmen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluğundaki ilçemizin girişi konumunda bulunan Turgut Özal Bulvarı'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bir türlü yapılamamasından dolayı halkımızın çektiği sıkıntılara "Yetti Gâri" demenin zamanı geldi, geçiyor.

Söz konusu alt yapı çalışmalarından sonra Kavaklıdere Belediye Başkanlığımızın sorumluluğundaki şehiriçi yollarımızın hızlı bir şekilde yapılıp modern bir görüntüye kavuşmasının sevincini yaşarken diğer tarafta Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ilçemiz girişi Turgut Özal Bulvarı'nın Büyükşehir Belediyesi tarafından bir türlü yapılamaması daha doğrusu yapılmaması vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit edecek boyuta ulaşmıştır.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Osman Gürün'e seçimlerde az oy aldığı için gelmek istemediğini düşünmeye başladığımız ve iki yıldır adım atmaya çekindiği Kavaklıdere'mize davet ederek aşağıdaki görüntülerde sadece belli bir boyutu görülen içler acısı tablonun olabildiğince hızlı bir şekilde sonlandırmasını ve bulvarımızı ilçemize yakışır bir şekilde yapmasını istiyoruz.

"Yetti Gâri" diyoruz."