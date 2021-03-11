Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye terörist Sasunyan tepkisi

Türkiye'nin şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın salıverilmesine Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle;

"Los Angeles County Yüksek Mahkemesi şehit Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın salıverilmesinin önünü açan bir karar almış, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise bu kararı temyiz etmeyeceğini açıklamıştır. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.

ABD Yönetimi'nin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen değiştirilmeyen bu vahim karar evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır.



Türkiye, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit vermiştir. Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi terörizmle mücadelede işbirliği ruhuna da zarar vermektedir.

Terörist Sasunyan'ın alçakça işlediği ve 38 yıllık mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojiyi temsil eden bir suç olarak asla unutulmayacaktır.

Bu vesileyle, şehit diplomatımız Kemal Arıkan'ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."