Diyanet İşleri Başkanı’nın Amerikan Hastanesi’nde tedavi gördüğü asılsız çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Prof. Dr. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" demişti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, bir süre sonra sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı'nın hastaneye kaldırıldığını duyurarak "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyi elhamdülillah" ifadelerini kullanmıştı.

AMERİKAN HASTANESİ YALANI'NA AVUKAT EDİZ YORAZ DA KATILDI

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğüne yönelik asılsız paylaşımlar yapılmaya başlandı. Devlet büyüklerine hakaret ettiğine dair tweetleri ortaya çıkan Ankara Barosu avukatlarından Ediz Yoraz "Avukat AliErbas neden çok sevdiği araplar'ın hastanesine ya da görevlisi olduğu devletin hastanesine değil de amerikan hastanesi'ne sığınmış?.. can tatlı mı gelmiş?" diye yazarak yalanı yaydı. Birçok kişi de bu yalanı sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Yalan paylaşımların ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor. Amerikan Hastanesi zaten Ankara'da bulunmuyor.