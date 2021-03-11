Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'dan, Ekonomist Mustafa Sönmez’e tokat gibi yanıt! “Sanırım kaynağınız Gülnaz Şırınga”

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Mustafa Sönmez'i eleştirerek, "Daha birkaç ay önce sahte hesapların yalan mesajlarını paylaşıp komik duruma düşmüştü. Yine bir yalanı paylaşmış. Sayın Başkanımız Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisini sürdürüyor biliyormusunuz. Sanırım Gülnaz Şırınga kaynağınız. Bakalım bunu da silecek misiniz?" diye sordu.

KEMAL BİLDİŞ DE AYNI YALANI PAYLAŞTI

KOSGEB Eski Denizli Bölge Müdürü Kemal Bildiş de, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanını şöyle paylaştı: