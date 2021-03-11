Esenyurt’ta polisten kaçan 3 şüpheli operasyonla yakalandı.

Olay, Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, ilçede devriye görevi yapan polis ekipleri içinde 3 kişinin bulunduğu plakasiz bir aractan şüphelenerek durdurmak istedi. Polislerin yanlarına yaklaştığını gören şüpheliler, havaya ateş ederek polisten kaçmaya başladı.



3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada 3 şüpheli Kazım Karabekir Caddesi üzerinde aracı terk ederek binaya saklandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat timleri caddede önlem alırken yapılan aramada şüphelilerden birisi saklandığı binada birisi cadde üzerinde diğeri ise sağlandığı kamyonun içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürülürken olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.