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İsmi “Mina’nın çocukları” ile yaşayacak

’deki bekarlığa veda partisinden Türkiye’ye gelmek üzere 11 Mart 2018’de yola çıkan ’e ait uçağın İran’da düşmesiyle hayatını kaybeden ve 3ü mürettebat 7si yakın arkadaşının bugün ölüm yıldönümü. Herkesi yasa boğan genç kızların ölüm yıl dönümünde Mina Başaran ve arkadaşları anılmaya devam ediyor.

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Giriş Tarihi: 11.3.2021 11:24 ABONE OL
İsmi “Mina’nın çocukları” ile yaşayacak

Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran kızının adını yaşatmak için çalışmalarda bulunuyor. İlk önce Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul şubesiyle önce Mina'nın adına genç üniversite kızlara eğitim bursu verildi. Ailesinin tek kızı olan ve yakın çevresinde çok iyi kalpli oluşuyla bahsedilen Mina Başaran'ın evliliğine 1 ay kalasıyla hayatını kaybetmesi şok etkisi yaratmıştı.

MİNA'NIN IŞIĞI ÇOCUKLARA YOL GÖSTERECEK

Mina'nın Çocukları projesinde 10-14 yaş aralığındaki ihtiyaç sahibi çocuklara burs veriliyor. Projenin amacının "ihtiyaç sahibi çocukların geleceğin güçlü, örnek bireyleri olabilmesi için ışık tutmak" olduğunu açıklayan proje sorumluluları ayrıca, "sevginin ve emeğin gücünden ilham alarak, zorlu koşullara sahip çocukların değişim ve dönüşüm sürecine destek olmayı hedefliyoruz" dedi.

PROJELER DEVAM EDİYOR

"Sağlıklı Kızgınlık, Çocuklar Kitabı ve Film İnceleme, Aile ile Sağlıklı İletişim, Güvenli Davranış Geliştirme, Toplumsal Eşitlik Kiti Kutu Oyunu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Davranış Modelleri/Etkin Dinleme Eğitimi, Yeşil Yaka Eğitimi" gibi etkinlikler düzenleyen Mina'nın Çocukları projesi çocuklara yardım etmeye devam edecek.

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İsmi “Mina’nın çocukları” ile yaşayacak
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