İstiklal Marşı, Türk milletinin hür karakterini ifade ediyor

Başkan Erdoğan, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen 100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan burada şunları söyledi: İstiklal Marşı'mızı, yalnızca bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıldönümü olan 2021, Meclis'teki 5 siyasi partinin ortak teklifiyle "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildi. Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz. Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin, İstiklal Marşı'mızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu elbette biliyoruz. Milletten aldığı vekâleti bölücü terör örgütünün Kandil'deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. Ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üzerine titremeye devam ediyoruz. Terör paçavralarına selam duranlara inat, bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımıza canımız pahasına sahip çıkacağız.