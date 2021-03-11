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, hangi gün yapılacak, tarih belli mi? () Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

Ülkemizde 1 yıldır etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. En son 1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan ile ilgili pek çok önemli konunun görüşüldüğü ve kararlar alındığı () kabine toplantısında corona virüsü pandemisi ile ilgili olarak kontrollü normalleşme uygulamasının ilk adımları atılmıştı. Bu bilgiler ışığında yeni bakanlar kurulu toplantısı ve alınacak kararları merakla bekleyenler , hangi gün, bu hafta var mı? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, bu hafta var mı? sorularının yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Giriş Tarihi: 11.3.2021 07:36 Son Güncelleme: 11.3.2021 07:37 ABONE OL
Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, tarih belli mi? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

Türkiye'de 1 yıldır mücadele edilen corona virüsü salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, en son 1 Mart 2021 tarihinde Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan ve sonucunda kovid-19'la ilgili olarak kontrollü normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı (bakanlar kurulu) kabine toplantısının ardından, yeni yapılacak bakanlar kurulu toplantısıyla yeni kararlar alınıp alınmayacağını merak edenler Kabine Toplantısı ne zaman - hangi gün? Sorularına cevap arıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, BU HAFTA VAR MI?

(Bakanlar Kurulu) Kabine toplantısı tarihi ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;



Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Bakanlar Kurulu (kabine) toplantısı tarihi ve gündemi belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.



SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan bazı satır başları şöyle;

  • "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek"
  • "Ülkemizin tamamında süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek"
  • "Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır"

  • "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacaktır"
  • "Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır"
  • "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir"

  • "Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir"
  • "Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir"

  • "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek"
  • "Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır"

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