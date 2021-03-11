Pandemi ne zaman bitecek? Bilim Kurulu Üyesi mutant virüse karşı uyardı...

'5 YIL SÜRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yavuz, daha önce koronavirüslere bağlı kesin kanıtlanmış pandemi olmadığını vurgulayarak, "Ama 1889'daki Rus gribinin insan koronavirüsü OC43'e bağlı olabileceği konusunda sınırlı veri var. Bu pandemi 1889-1895 arasında, en ağır etkisi 1'inci yılda olmak üzere 5 yıl falan sürmüş. Bilimin gücüyle bu pandeminin 5 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum. 1 yıl olmadan etkili onlarca aşı kullanılmaya başlandı, varyantlar ve etkileri yakından izleniyor, tanımlanıyor, etkili oral antiviral bulunmasına çok yakınız, tek ihtiyacımız biraz daha sabırlı ve akılcı olmak" dedi.