Türkiye rezalet görüntüleri konuşmuştu! Sapık PKK'lı hoca Burhan Dalğali adliye çıkışında böyle kaçtı!

'KİTAPTAN NE OKUYORDUNUZ' SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ



Duruşmada sanık Burhan Dalğali, bu konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, "Görüntülerde kitaptan bir şey okuyorsunuz gibi görünüyor. Ne okuyorsunuz?" diye soru yöneltti. Sanık Burhan Dalğali ise, "Bir şey okumuyorum, yapmıyorum. Bana kurulan tuzaktan ve kişilerden kurtulmak istiyordum. Kendi nefsimin müdafaası için yaptım. Okuyor gibi göründüğüm kitaptan Arapça bir şeyler yazmıyordum" dedi.

Mahkeme heyeti başkanın "Kadın sana ne yaptığını sormadı mı?" sorusuna sanık, "Bu iş kumpastır. Kadın bana hiçbir şey sormadı. Bende kendisine dini bir şey okuduğumu söylemedim. Arapça yazı yazmadım, dua okumadım. Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Yoksa dinimizde vücuda herhangi bir şey yazılması mümkün değil. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi. Kendim de değildim" dedi.